MASSALY SUR LE DÉPLACEMENT DU PRÉSIDENT MACKY SALL EN UKRAINE ET EN RUSSIE

Encore la preuve que notre République et notre démocratie restent debout» «La médiation entreprise entre l’Ukraine et la Russie, en compagnie d’autres dirigeants africains, confirme avec éloquence que le leadership africain et mondial du président Macky Sall est incontestable». La remarque est du président de l'Union pour une nouvelle République (UNR). Et pourtant, s'étrangle Mouhamadou Lamine Massaly, «sur le plan interne, une association de terroristes, doublés de salafistes et de pyromanes, a fondamentalement échoué dans sa funeste tentative de ternir l’image du Sénégal et de son président qui a tout réussi en un laps de temps. Ce qui a totalement changé le visage du Sénégal». Le PCA du FNPJ de constater qu'«au-delà des grandes réalisations qui ont hissé le Sénégal dans le cercle des pays modernes, le président Macky Sall a ainsi encore fait triompher la diplomatie sénégalaise, pour faire entendre sa voix dans le concert des nations». L’illustration, à ses yeux, «en est donnée par cette réussite dans la médiation entre l’Ukraine et la Russie, là où de grandes puissances économiques ont montré leurs limites». Il s’y ajoute que «la démocratie sénégalaise est citée en exemple dans le monde», se réjouit M. Massaly. Le président de l'UNR remarque que «c’est cette image que les pourfendeurs de la République ont tenté de détruire, en vain. C’est le cas de la F24, cet agglomérat de politiciens véreux, sans aucun programme, en quête de popularité et devenus aujourd’hui de vils malfaiteurs». Fort heureusement, constate le responsable politique à Thiès, «les Sénégalais ont totalement compris maintenant le dessein de cette bande de lâches, qui cherchent à longueur de journée à saper les fondements de notre République. Les populations thiessoises ont également compris et c’est ainsi qu’elles ont brillé par leur absence à la manifestation organisée ce week-end à Thiès, par cette opposition pyromane et c’est ainsi qu’elle s’est traduite par un échec patent». Massaly considère qu'«habitués à faire la sale besogne, Ousmane Sonko et Cie restent dans une logique de déstabilisation du pays». Mais, prévient-il, «ils nous trouveront sur leur chemin». D’ailleurs, souligne-t-il, «ils ont épousé les mêmes méthodes que les terroristes, notamment la destruction des sources d’approvisionnement des populations comme la Sones, la Senelec, les banques, les commerces, pour semer le chaos dans le pays. Mais leur plan machiavélique ne prospérera pas, car le Sénégal est un pays debout, avec un président profondément attaché aux valeurs patriotiques et républicaines». Selon le président de l'Union pour une nouvelle Republique, «Ousmane Sonko et Cie ont commandité le saccage d’intérêts vitaux des Sénégalais comme le Train Express régional (TER), le BRT. Ils portent indiscutablement la signature de tous les actes de grand banditisme, à la manière des terroristes, enregistrés au Sénégal au mois de mars 2022 et le 1er juin dernier». C’est pourquoi, dit-il, «les preuves accablantes sont assez nombreuses, pour aller dans le sens de la dissolution de Pastef, au nom de la préservation de notre République».