MASSACRE AU TCHAD : GUY MARIUS SAGNA DÉNONCE LE SILENCE DE MACKY SALL

Le député Guy Marius Sagna s’est fendu d’un post, vendredi, pour dénoncer le silence du Président Macky Sall suite au massacre de manifestants au Tchad contre la prolongation de la transition de deux ans et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. « Quand l’Union Africaine est dirigée par un président – Macky Sall – qui parraine dans son pays l’assassinat de manifestants et la torture de ses concitoyens, il ne peut que garder le silence quant au Tchad Deby assassine nos sœurs et frères. Non à la dynastie Deby ! Non à la 3e candidature ! FRANCE DÉGAGE !« , a notamment posté le parlementaire.Une cinquantaine de morts, les activités d’importants partis d’opposition suspendues et un couvre-feu: des manifestations jeudi au Tchad contre la prolongation de la transition de deux ans et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno ont entraîné un déchaînement de violences pendant plusieurs heures.Union africaine (UA) et Union européenne (UE) ont « condamné fermement » la répression des manifestations, la première appelant « au respect des vies humaines et des biens » et la seconde regrettant de « graves atteintes aux libertés d’expression et de manifestation qui fragilisent le processus de transition en cours«