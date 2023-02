MAMOUDOU IBRA KANE N’EXCLUT PAS DE SE PRÉSENTER À LA PRÉSIDENTIELLE DE 2024

Amis, parents et sympathisants étaient venus nombreux, ce samedi, pour assister au lancement des activités du mouvement « Demain c’est maintenant ». Parrain dudit mouvement, le journaliste Mamoudou Ibra Kane est revenu sur les raisons pour lesquelles il a décidé enfin de se lancer. « Oui, j’accepte ! Je dis oui, oui et oui. Oui parce qu’auparavant, je vous ai dit non jusqu’à ce que j’acquière la ferme conviction que je dois vous dire OUI. Me revient en mémoire, à cet instant précis, la célèbre saillie et non moins sagesse du Président Lamine Coura Guèye. « Un OUI n’a de sens que si celui qui le prononce, a la capacité de dire NON », a-t-il déclaré. Il a invité les différents acteurs dans la co-construction. « Au cœur de votre démarche, le mot CO-CONSTRUCTION que vous n’avez jamais cessé de répéter lors de nos différents entretiens. Co-construction ! Le mot est lâché. Co-construction avec notre intelligence collective, notre action collective et notre énergie positive. Co-construire parce que, du point de vue du Mouvement « DEMAIN C’EST MAINTENANT », de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, on a certes beaucoup construit, mais notre conviction est qu’on a très peu co-construit », a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : « DEMAIN ne se contente pas seulement de constater. Avec les DEUX MAINS, votre Mouvement, devenu mien, invite à l’action pour bâtir ensemble le Sénégal dont nous rêvons. Mboolo mooy doole ! Xalaatando, xaccando, doorando, tabaxando. Ño bok jëmukaay ndax ño bok sunu reew. Senegaal moy Sunugaal. Nous pouvons ne pas avoir la même vision. D’ailleurs, ne sommes-nous pas riches de nos différences et de notre diversité ? Ce qui compte est que nous avons la même ambition de progrès pour notre pays, un égal amour pour notre patrie et un commun vouloir de vivre ensemble qui fonde notre Nation. Les valeurs que nous partageons et qui nous unissent sont plus fortes que l’insignifiant qui nous sépare ». Selon lui, entre les extrémismes et les radicalités de tous bords, « DEMAIN C’EST MAINTENANT » dit : balle à terre, balle au centre. « Notre cher pays, le Sénégal, doit se gouverner par l’équilibre des forces en mouvement. Balle au centre, pour utiliser la métaphore footballistique et faire un clin d’œil à nos vaillants Lions. Balle au centre, disais-je, pour une définition, j’allais dire une redéfinition des règles du jeu. Il faut ouvrir le jeu politique. Il faut nourrir et entretenir le jeu démocratique. Il faut libérer les énergies positives et même les énergies négatives, le cas échéant. N’est-ce pas que les contraires s’attirent ? », s’interroge Mamoudou Ibra Kane qui, dit-il, en un mot, il faut faire revivre le GÉNIE SÉNÉGALAIS. « Ce génie est en train de somnoler, il faut le réveiller, car il sommeille en chacune et chacun de nous. Balle au centre, parce que je suis de la génération intermédiaire. Quatre-vingt huitard pour ne pas dire la « Génération 88 », à l’image de nombreuses personnes ici présentes, j’appartiens à cette génération qui constitue la ligne médiane des différentes générations qui font société et sens. Nous de cette génération tampon, avons perdu deux années scolaires dans notre parcours : une année blanche et une année invalide. Cependant nous avons toujours su faire montre de résilience et de résistance », a-t-il ajouté. Il faut dire que le 25 février prochain qui coïncidera avec le premier anniversaire dudit mouvement, le Sénégal va élire son 5e président. Sur ce sujet, le parrain de « Demain c’est maintenant », a laissé entendre : « chers compatriotes, acteurs politiques et sociaux, opérateurs économiques et financiers, chefs religieux et coutumiers, jeunes et adultes, garçons et filles, hommes et femmes, notre pays se prépare à élire son cinquième Président de la République le 25 février 2024. Aujourd’hui, 25 février 2023, marquant le lancement officiel de « DEMAIN C’EST MAINTENANT » et à 365 jours de l’échéance, notre mouvement citoyen se sent fortement interpelé. En effet, dans le contexte actuel, l’avenir de notre pays doit être au cœur des préoccupations de tout citoyen. La mobilisation permanente, la réflexion profonde et l’action concrète constituent une nécessité urgente face aux défis d’aujourd’hui et de Demain Emedia