MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass)

La cérémonie d’évaluation finale du Grand Magal de Touba s’est tenue ce samedi, en présence du ministère de l’Intérieur et du Comité d’Organisation. À cette occasion, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rappelé brièvement la mission spirituelle de Serigne Touba, une mission semée d’embûches et de complots, mais qui s’est conclue par un acte de pardon universel.



Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a salué l’engagement du ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, pour avoir honoré les promesses faites par les services de l’État dans le cadre de l’organisation du Magal. Il a également tenu à rappeler que le combat de Serigne Touba visait à libérer l’homme noir, à lui redonner sa dignité et à le décomplexer. C’est pourquoi il s’est dit surpris d’entendre certains qualifier les populations de Mbacké et Touba d’analphabètes, une vision qu’il juge erronée et méprisante au regard des enseignements dispensés dans les daara.



Enfin, le chef religieux a exprimé son regret face au manque d’investissement de l’État à Touba, affirmant que moins de 100 milliards y ont été injectés, en dehors de l’autoroute, alors que plus de 2000 milliards sont investis dans une ville comme Dakar. Une disproportion qu’il juge injuste, au regard de tout ce que Serigne Touba a apporté au pays et à la race noire.