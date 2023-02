M. Dione : « Il devrait plutôt faire la lumière sur cette affaire, au lieu de chercher à noyer le poisson… »

Pour Maurice Soudieck Dione, le gouvernement aurait pu initier les corps de contrôle pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce qui est exactement passé dans l’affaire Prodac. D’autant plus qu’il s’agit de beaucoup d’argent du contribuable, au lieu de chercher à rendre illégale la candidature de Ousmane Sonko en 2024. L’analyste politique a rappelé que cette affaire dite du Prodac, a été révélée par des contradictions et des positionnements internes à l’Alliance pour la République (Apr). Et c’est par la suite, qu’elle a fait l’objet d’un ouvrage intitulé »: « Lettre au peuple, le Prodac, un festin de 36 milliards Fcfa. » De l’avis de ,Maurice Soudiek Dione, dans ces conditions, lorsque autant d’argent est mis en cause, les autorités doivent dédramatiser la réddition des comptes et apporter les éléments qui permettent à l’opinion d’avoir les éléments de précisions nécessaires. « Je trouve que c’est ça l’essentiel. Et si Ousmane Sonko rappelle cette affaire, je crois qu’on doit faire la lumière plutôt de lui dire que puisque vous le rappelez, on vous amène en justice pour vous rendre inéligible où en essayant noyer le poisson dans l’eau… »