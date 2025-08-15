Lutte contre l’immigration irrégulière : Ces mesures des USA applicables au Sénégal

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères informe que l'Ambassade des États-Unis d'Amérique a adopté les dispositions suivantes :



- À compter du 12 août 2025, tous les visas non-immigrants délivrés auront désormais une durée de validité de trois (3) mois, avec entrée unique. Cette mesure qui ne concerne pas exclusivement le Sénégal s'applique également à plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.



Pour rappel, les autorités américaines ont procédé à une révision de leur dispositif de sécurité aux frontières, visant à lutter contre l'immigration irrégulière. Les mesures incluent notamment :



﻿﻿Des sanctions pénales et administratives à l'encontre de toute personne reconnue coupable de tentative ou d'acte d'immigration irrégulière;

﻿﻿L'interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les individus concernés, y compris en cas d'infractions passées ou d'antécédents judiciaires.

Le Ministère invite les compatriotes souhaitant voyager ou séjourner aux États-Unis d'Amérique à :



﻿﻿Vérifier la validité de leurs visas avant leur départ;

﻿﻿Respecter strictement la durée de séjour autorisée;

﻿﻿Prendre contact avec le réseau diplomatique et consulaire pour toute information complémentaire relative aux conditions et règles en vigueur.

Le Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères remercie l'ensemble des citoyens pour leur compréhension et leur sens des responsabilités.

