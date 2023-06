Lucas Paquetá (Brésil) : "Le Sénégal est fort..."

Avant d'affronter le Sénégal en amical, le milieu de terrain brésilien, Lucas Paquetá, a déclaré que les champions d'Afrique ont un fort potentiel. "C'est une équipe forte, ils ont fait une belle Coupe du monde. Il a de très bons joueurs qui évoluent dans les grandes ligues. Il y a Mané, qui est mondialement connu. Nous devons être très concentrés, ce ne sera pas facile. Nous connaissons le rôle principal du Brésil, mais peu d'attention est accordée à un match comme celui-ci », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse ce lundi, à l'Estádio José Alvalade, lieu de la rencontre. Interrogé sur les différences entre jouer pour le club, en l'occurrence West Ham, et l'équipe nationale brésilienne, Lucas Paquetá a fait savoir que "la sélection est très élevée en équipe nationale, c'est l'équipe qui a gagné le plus de fois. Tout comme au club où nous essayons toujours de maintenir le haut niveau. Il a également parlé de ses attentes pour le cycle jusqu'en 2026, l'année de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, Canada et Mexique. "Il y avait beaucoup de bonnes choses qui ont été faites avant qui ont besoin d'une suite. Bien sûr, nous devons regarder en arrière et voir nos erreurs pour nous améliorer, en achetant de nouvelles idées, aujourd'hui, à Ramon Menezes, pour être plus forts en équipe sur le terrain afin de gagner des titres." Pour rappel, le Brésil et le Sénégal s'affrontent, ce mardi (19h GMT) pour la deuxième fois après 2019. Leur première confrontation s'était soldée par un nul (1-1).