Loi d’amnistie : Les députés de Pastef boycottent la commission

Au Sénégal, un projet de loi d’amnistie soumis par le président de la République, Macky Sall, est actuellement à l’étude. Ce texte vise à couvrir les événements survenus entre 2021 et 2024, liés à des manifestations politiques. La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains se penche sur ce dossier, mais il est rapporté par Dakaractu que « la majorité des députés du Pastef ne se sont pas présentés » à la réunion consacrée à ce sujet. Le président Macky Sall a souligné l’importance du vote de cette loi, qui intervient dans un contexte marqué par des décès et des blessés lors des manifestations des années mentionnées. Toutefois, cette initiative législative est fortement critiquée par l’opposition, en particulier par les députés du parti Pastef. Ces derniers accusent le président de chercher à se protéger, ainsi que ses proches, de futures poursuites judiciaires en relation avec ces événements. La question qui se pose désormais est de savoir si les députés du Pastef vont boycotter le vote de cette loi, prévue demain mercredi à l’Assemblée nationale, pour l’instant sur les 23 députés du Pastef 5 sont présent à la commission.