Loi d'amnistie : Le PUR maintient son "non"

Se succédant au pupitre, les députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) ont réaffirmé leur opposition au projet de loi n°05/2024 pourtant amnistie. Ces parlementaires, qui avaient voté contre en commission technique, ont estimé qu'avant de parler de réconciliation ou de pardon, il est d'abord nécessaire de "rétablir la vérité des faits". Les parlementaires Sokhna Ba, Mansour Kébé et Awa Diène ont, tous, condamné "l'injustice qui va découler du vote de la loi d'aministie". Ils ont rappelé les "dégâts notés durant les manifestations depuis 2021". Ceci sans compter les morts et les blessés. Pour sa part, Sokhna Ba a proposé, en lieu et place de l'amnistie, "une grâce amnistiante". La députée estime que "les crimes de sang" ne doivent pas faire partie des faits amnistiés.