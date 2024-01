Logistique : Amadou Bâ se dote de centaines de voitures pour la campagne

Ce n’est pas encore le grand engouement, mais la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) prépare hyper activement la prochaine élection présidentielle. Et ce, sans tambour ni trompette. Selon le journal Les Echos ,la logistique est déjà en place.Il nous revient qu’aucun véhicule de l’administration ne sera utilisé. La coalition qui porte la candidature d’Amadou Bâ a acheté des centaines et des centaines de véhicules de toutes marques, toutes plus neuves que les unes que les autres, pour les besoins de la campagne électorale. En effet, c’est un logistique de feu qu’Amadou Bâ et son staff vont utiliser. Les centaines de véhicules sont garés quelque part pas loin de la présidence de la République. Pour des raisons évidentes, Les Echos ne peut pas donner le lieu exact. Mais il suffit de faire un tour dans les parages pour voir l’arsenal mobilisé.