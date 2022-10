Ligue des Champions : l'élimination du FC Barcelone fait bondir l'Espagne

Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions en phase de poules pour la deuxième année consécutive. Et ce avant même d'avoir joué la 5e journée. Une triste déchéance pour le club catalan, qui fait beaucoup réagir de l'autre côté des Pyrénées.

L'Inter Milan n'a pas fait de cadeau, et le Viktoria Plzen, malgré le soutien attendu de tous les supporters catalans, n'a pas fait le poids. En s'imposant 4-0 à domicile contre le club tchèque, l'Inter a validé son ticket pour les huitièmes de finale dans ce groupe de la mort et condamné par la même occasion le FC Barcelone avant même son match face au Bayern Munich. Forcément une grosse désillusion pour le club catalan et la presse espagnole.« Huit ans de calvaire européen pour le Barça. Le club blaugrana a perdu du poids dans la plus grande compétition européenne et se trouve en plein processus de reconstruction. Cette saison, après tant de millions dépensés, on attendait un autre dénouement », se lamente ainsi Sport. Le Barça pensait pourtant avoir lancé une nouvelle ère, avec le retour du président Joan Laporta aux manettes, avec l'arrivée de Xavi sur le banc et surtout avec un mercato estival clinquant. Mais ni Robert Lewandowski, ni Raphinha, ni Jules Koundé n'ont pu faire mieux que le triste Barça de la saison passée.Deux éliminations d'affilée en phase de poules, comme en 98 et 99« L'élimination de l'an dernier pouvait se prévoir vu l'état de l'équipe, mais celle de cette saison n'était pas dans le script », écrit Marca. « A base de leviers, la direction avait réussi à recruter plusieurs joueurs de haut niveau. Plus de 150 millions d'euros ont été dépensés pour former une équipe compétitive prête à lutter pour tous les titres, ce que beaucoup de Culés pensaient après le bon démarrage de l'équipe ». Deuxième de Liga, le FC Barcelone n'a pas fait le poids en Europe face au Bayern Munich, véritable bourreau, et, de manière plus surprenante, face à l'Inter.« L'Inter envoie le Barça dans la cave de l'Europe, éliminé du premier coup dans une Ligue des Champions qui n'accepte pas les équipes immatures, peu fiables, peu efficaces. [...] Le mois d'octobre n'est pas terminé et le Barça est déjà éliminé, suivant la même feuille de route que la saison dernière, comme si c'était le Barça de Van Gaal du début des années 2000 », juge El Periodico. Effectivement, la comparaison est plutôt bonne, car il faut remonter à cette période pour retrouver deux éliminations consécutives en phase de poule (en 1998 et en 1999). Depuis son dernier succès dans la compétition en 2015, le Barça est allé une fois en demi-finale, quatre fois en quart, une fois en huitième et n'est donc pas sorti de son groupe les deux dernières saisons.