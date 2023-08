Liberté d’expression, démocratie, emprisonnements : « Abdoulaye Wade n’est pas Macky… », (Colonel Kébé)

Le colonel à la retraite, Abdourahim Kébé, chargé des questions de défense et de sécurité publique pour le parti Pastef charge le président de la République, Macky Sall sur sa manière de gérer le pays. Selon le colonel à la retraite, Abdourahim Kébé, chargé des questions de défense et de sécurité publique pour le parti Pastef, l’ancien président Abdoulaye Wade n’est pas Macky Sall. « Alors que le premier, en vrai démocrate respectait la liberté d’expression et les voix dissonantes de Macky alors opposant, celui-ci procède à des arrestations et emprisonnements à tout va alors qu’il a dit pire que ceux et celles qui sont arrêtées à cause de leurs opinions », explique-t-il. « Que Macky accepte le retour du bâton. Le juste retour des choses », ajoute Abdourahim Kébé.