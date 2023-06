Les « taupes » de Sonko au sein du gouvernement identifiées : « Macky Sall les a déjà.. »

Il y a de cela plusieurs jours, Ousmane Sonko a été interpellé et ses téléphones confisqués. L’analyse des cellulaires aurait démontré qu’il était informé par certains pontes du régime. Ces derniers auraient été épinglés par le chef de l’Etat. L’information est relayée par nos confrères du journal Le Peuple. Ils affirment notamment que les informateurs d’Ousmane Sonko sont un maire et un directeur général du département de Tivaouane. Selon le journal, le directeur général s’est enfermé chez lui depuis lors. De même, le maire aurait déclaré qu’il était alité, toujours selon la même source. Le président Macky Sall les a clairement identifiés et prévoit de prendre des mesures sévères à leur encontre.