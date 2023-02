Les propos racistes du président tunisien, Alioune Sall interpelle Aissata Tall Sall

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, le Président Tunisien a mis en garde les « hordes de migrants clandestins » venus d’Afrique subsaharienne qui veulent selon lui « changer la composition démographique de la Tunisie ». Dans son discours, le président a également associé les migrants au crime et à la délinquance. Et ses propos offusquent, en Tunisie. Des propos qui ont fait réagir le député de la coalition Yewwi Askan Wi Alioune Sall. Ce dernier interpelle le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Aissata Tall Sall « Nous condamnons les propos honteux et Racistes du président Tunisiens à l’endroit des noirs africains vivants en Tunisie. Nous demandons au MAE du Sénégal (Aissata Tall Sall) de faire le nécessaire afin de préserver la vie de nos concitoyens « , a déploré Alioune Sall.