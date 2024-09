Les premiers doutes du PSG de Luis Enrique, Manchester United veut détruire Old Trafford

Le Paris Saint-Germain connaît ses premières interrogations, Manchester United veut détruire Old Trafford, l’AS Roma a déjà trouvé son nouvel entraîneur, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Les premiers doutes du PSG Hier soir, le PSG s’est imposé 1 à 0 sur le fil face à Gérone. La presse sportive revient sur le sujet ce jeudi matin. « Ouf, une boulette », titre L’Equipe ce matin. « Inoffensif puis maladroit, Paris a arraché une victoire de dernière minute sur une frappe de Nuno Mendes, relâchée dans son but par le gardien de Gérone », analyse le média français. « Par un trou de souris », ajoute Le Parisien, qui évoque le but de Nuno Mendes inespéré, dans les ultimes secondes. Randal Kolo Muani a dynamité l’attaque en sortie de banc et Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, en manque de réussite, peuvent remercier Nuno Mendes. Une panne offensive sans conséquence pour les Parisiens, mais qui sème déjà le doute pour les prochaines échéances. Manchester United veut tourner la page En Angleterre, le Daily Mail parle de Manchester United qui envisage de démolir Old Trafford, son stade historique depuis 114 ans. L’objectif est de construire un nouveau stade de 100 000 places d’une valeur de 2 milliards d’euros. Le copropriétaire du club, Sir Jim Ratcliffe, espère finaliser ce dossier d’ici à la fin de l’année. La fin des travaux serait prévue autour de 2030. L’avis des fans des Red Devils, très attachés à leur enceinte mythique, et les finances seront déterminantes. Changement express à la Roma Ce jeudi matin, Bild a une petite pensée pour Mats Hummels, qui connaît déjà un changement d’entraîneur à l’AS Roma. Deux semaines après avoir posé ses valises, le défenseur allemand va déjà être dirigé par un nouveau coach. En effet, le club italien a viré l’entraîneur Daniele De Rossi, qui était arrivé en janvier dernier après le départ de José Mourinho. Le club n’a enregistré aucune victoire en quatre matchs de Serie A. Si les noms de Thomas Tuchel et d’Edin Terzic ont été cités hier en Italie, le successeur de DDR est finalement le Croate Ivan Juric.