Les nominations du Conseil des ministres du 13 Septembre 2023

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 13 septembre 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL. AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES Le Président de la République a pris les décisions suivantes : • Monsieur Abdoul Wahab HAIDARA, Conseiller aux Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Inde, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Ranil Wickremesinghe, Président de la République Socialiste Démocratique du Sri Lanka, avec résidence à New Delhi ; • Monsieur Cheikh Issa SALL, précédemment Directeur général de l’Agence de Développement municipal, est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, poste vacant ; • Monsieur Abdourahmane BALDE, Juriste-Fiscaliste, est nommé Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), en remplacement de Monsieur Lat Diop, appelé à d’autres fonctions ; • Monsieur Chérif BALDE, Physico-Chimiste, Professeur titulaire des Universités, est nommé Directeur général du Laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (LNR-BTP) ; • Monsieur El Hadj Ibrahima DIALLO, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Directeur de la Sécurité et de la Santé au Travail à la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale du Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions ; • Monsieur Youssouf MANE, Ingénieur- urbaniste, est nommé Directeur du Développement urbain durable, de la Planification urbaine et de la Réglementation au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, poste vacant.