Les nominations du Conseil des ministres du 11 Janvier 2023

Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 11 janvier 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL. AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES Le Président de la République a pris les décisions suivantes : • Monsieur Mamadou Camara FALL, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moustapha Thioune, appelé à d’autres fonctions ; • Monsieur Serigne Ahmadou Bamba SY, Ingénieur centralien et géomécanicien, précédemment Coordonnateur du pôle Stratégie, Performance et Qualité de Sénégal Numérique SA, est nommé Secrétaire général du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, poste vacant ; • Monsieur El Hadj Ndiogou DIOUF, Economiste, est nommé Secrétaire général du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale, en remplacement de Madame Virginie Rachelle Fayçaline Coly, appelée à d’autres fonctions ; • Monsieur Hamade NDIAYE, Cadre d’entreprise à l’Office des Forages ruraux (OFOR), est nommé Directeur général de l’OFOR en remplacement de Monsieur Alpha Bayla Gueye, appelé à d’autres fonctions ; • Madame Nafissatou DIOUF, Journaliste, Titulaire d’un Doctorat de littérature française, est nommée Directeur général de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS SA), en remplacement de Monsieur Amadou Abdoulaye Diop, appelé à d’autres fonctions ; • Monsieur Augustin NDIAYE, Professeur de l’Enseignement secondaire de classe exceptionnelle, est nommé Directeur général du Centre national de Qualification professionnelle (CNQP) au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, en remplacement de Monsieur Zacharia Sall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; • Monsieur Mounirou LY, Planificateur, précédemment Directeur de la Promotion de l’Habitat social, est nommé, Directeur général de l’Office national de Formation professionnelle au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, en remplacement de Monsieur Souleymane Soumaré, appelé à d’autres fonctions ; • Monsieur Mamadou MBATHIE, Titulaire d’un Diplôme d’études approfondies d’Epistémologie et d’Histoire des Sciences exactes et des institutions scientifiques, est nommé Président du Conseil d’Orientation du Programme de formation Ecole-entreprise, en remplacement de Monsieur Papa Abou Camara, appelé à d’autres fonctions ; • Madame Diègane WANE, Titulaire d’un Master en Finances et Gestion publiques, est nommée Coordonnateur du Programme de Formation Ecole-Entreprise, en remplacement de Monsieur Ousmane Diédhiou, appelé à d’autres fonctions ; • Madame Maïmouna KANTE, précédemment Directeur de l’Ecole nationale de Formation en Economie familiale et sociale, est nommée Directeur de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, en remplacement de Monsieur Abdou Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.