Les fracassantes révélations de Yoro Dia sur l’un des projets Pastef en Casamance (Vidéo)

Depuis 2016, le Pastef fait vibrer l’actualité politique au Sénégal. Ousmane Sonko et Cie sont taxés de wahhabites, de terroristes et d’avoir comme but de faire disparaître les Tarikhas (confréries ) au Sénégal. Ce dimanche, à l’émission « JANO BI », face à Oustaz Maodo Faye, Yoro Dia de faire des révélations de taille. Selon le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, « l’un des projets de Pastef est de rattraper politiquement ce que le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) a perdu sur son combat «