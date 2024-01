Les avertissements d’Ousmane Sonko : « s’abstenir d’associer son nom à des initiatives… »

Le camp de Ousmane Sonko a publié un communiqué via ses réseaux sociaux concernant un document qui aurait impliqué plusieurs « candidats recalés au parrainage », dont lui, dans une sollicitation adressée au président Macky Sall pour intervenir dans le processus électoral actuel. Ce communiqué vise à clarifier sa position sur cette question. Dans ce communiqué prend des pincettes : « Sous réserve de l’authenticité de ce document, le Président Ousmane Sonko tient à démentir toute implication dans cette initiative, dont il n’a jamais été informé. » Cette déclaration a pour objectif de rejeter toute association de Sonko avec cette démarche supposée auprès du président Macky Sall. Sonko a également souligné le rôle limité du président Macky Sall dans le processus électoral à ce stade. Il a affirmé : « Le Président Ousmane Sonko tient à rappeler qu’à cette étape du processus, le président Macky Sall ne dispose d’aucune prérogative, le Conseil constitutionnel étant seul maître du déroulement des opérations. » Le communiqué appelle à ne pas associer le nom d’Ousmane Sonko à de telles initiatives. Sonko insiste : « Enfin, il invite les uns et les autres à s’abstenir d’associer son nom à des initiatives pour lesquelles il n’a ni été consulté, encore moins consenti. » Cette dernière partie réitère son désengagement de toute démarche politique non consentie.