Les adieux de Macky à l’UA: « servir notre continent a été pour moi un privilège »

Le Président sénégalais, Macky Sall, a tenu ce samedi, son dernier discours en tant que président de l'Union Africaine, Il a remercié particulièrement le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. "Au terme de mon mandat, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre confiance. Je remercie particulièrement notre frère Moussa Faki Mahamat pour son leadership et son soutien. J’y associe l’ensemble des membres de la Commission. Servir notre continent a été pour moi un privilège et une grande fierté, parce que je crois en une Afrique unie, une Afrique debout, une Afrique au travail, une Afrique en paix et confiante en son avenir", a affirmé le chef de l'Etat sénégalais. Avant de conclure: "Cela me détermine à rester encore plus motivé, au front du combat pour l’Afrique, partout, pour tout et tout le temps ; parce que c’est la responsabilité que nous confère l’héritage du panafricanisme, pour réaliser le rêve des pères fondateurs et les aspirations de nos peuples. Une Afrique pleinement intégrée dans la gouvernance mondiale, et qui s’engage avec ses partenaires dans une éthique relationnelle réinventée, fondée sur des partenariats co-construits et respectueux de la diversité des valeurs de cultures et de civilisations".