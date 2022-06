Législatives à Kolda : Unis derrière Moussa Baldé (MAER), les maires soutiennent les candidats...

Unis derrière Moussa Baldé (MAER), les maires soutiennent les candidats du Bby pour les législatives du département. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre qu'ils ont tenue cet après-midi du mercredi 08 juin 2022 au Conseil départemental.



À cet effet, ils estiment qu'ils respectent le choix porté sur les candidats Idrissa Baldé (maire de Dabo) et Kadidiatou Thiam (1ère adjte maire Kolda). Et c'est pourquoi, déjà sous la houlette du ministre de l'agriculture, ils comptent ratisser large pour une victoire écrasante du Benno le 31 juillet prochain.



Pour Boubacar Seydi, le maire de la commune de Guiro Yoro Bocar, "nous nous sommes réunis pour montrer notre adhésion au choix des candidats. Mais également, nous affichons notre soutien sans faille à ces derniers pour la victoire dans le département." Dans la foulée, il poursuit : "nous comptons faire plus de 80% mieux qu'en 2017. Et c'est pourquoi, l'heure est à l'unité et au travail. En témoigne la présence de tous les 15 maires du département. Et il faudra corriger certaines choses avant, parfaire d'autres pendant la campagne, pour gagner haut la main."



Dans leur conclusion, les maires veulent convaincre les plus sceptiques en réduisant les marges de manœuvre de l'opposition pour leur victoire au Fouladou.