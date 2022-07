Législatives à Kolda : Maïmouna Diallo (investie titulaire/Aar Sénégal) s'inscrit dans la rupture...

La candidate titulaire de la coalition Aar/Sénégal départemental de Kolda s'inscrit dans une politique de rupture. Raison pour laquelle, elle dénonce le deux poids deux mesures du pouvoir dans ces élections. Elle invite à ce titre, les populations au cours de ses visites à domicile, de voter utile. En ce 7e jour de campagne, la coalition Aar/Sénégal a investi le monde rural pour le faire adhérer à sa cause.



À l'en croire, "depuis le début, nous avons opté pour les visites à domicile afin de convaincre les populations. Et pour cela, nous commençons par le monde rural qui fait souvent les frais du mauvais vote. Et nous faisons du porte-à-porte en discutant directement avec les populations sur notre programme et le rôle du député."



3A ce titre, elle soutient : "nous avons choisi ce modèle pour que les populations du monde rural ne fassent pas les mêmes erreurs que lors de la présidentielle et des locales précédentes. C'est pourquoi, nous devons les convaincre puisqu'on sait que les citadins ont déjà compris les enjeux des législatives. Et dans cette lancée, nous les invitons à voter utile pour des députés du peuple comme nous et non pour des députés du président de la République."



Et pour y arriver, elle précise : " nous avons les moyens de nos ambitions car nous utilisons nos têtes pour convaincre les populations." Dans la foulée, elle déplore le fait que pour les autres, leurs seuls arguments sont l'argent et leurs poches pour convaincre les populations."



Revenant sur le déroulement de la campagne, elle indique : "on touche du bois, puisque jusqu'à présent, nous ne notons aucune violence à Kolda. D'ailleurs, le président lui-même a dit qu'il souhaitait une élection dans la paix..."