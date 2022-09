Législatives-Défaite de BBY Kolda : Mameboye Diao l’explique par « l’inaccessibilité et le manque d’humilité » des leaders

Après la contreperformance de la coalition présidentielle qui a perdu la commune de Kolda lors des dernières élections législatives, c’est pour la premières fois qu’un responsable de l’APR fait une sortie publique sur ce revers. Face à la presse ce samedi 3 septembre, le maire de Kolda a mis le curseur sur le comportement des responsables qui, selon lui, sont « difficilement accessibles » par moments, tout en constatant pour le déplorer « un manque d’humilité » de leur part. C’est en tout cas de cette façon que Mameboye Diao et son équipe politique ont compris le message envoyé par les populations à la mouvance présidentielles à partir des urnes lors de ces joutes électorales.



Ainsi, a-t-il profité de ce face-à-face avec la presse pour sonner la mobilisation des troupes et aller dans le sens de rectifier le tir très rapidement. « Il nous faut désormais adopter une démarche d’humilité et de solidarité pour qu’on continue d’être la force politique numéro 1 de Kolda », a-t-il lancé. Avant de poursuivre que « les populations koloises ne pouvaient pas comprendre qu’on soit inaccessible ». Et, « si on veut continuer de mériter leur soutien, nous devons nous mettre au travail pour elles, être disponibles et à leurs services au quotidien », a-t-il insisté.



Avant de conclure : « être maire ou député, ne signifie pas l’aboutissement d’une carrière. Cela signifie plutôt qu’on doit redoubler d’efforts pour servir les populations ».