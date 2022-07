Législatives 2022 : Programme de la 7e journée de campagne électorale.

Comme après chaque étape franchie dans cette phase de campagne électorale, Dakaractu vous donne l’itinéraire des huit listes en lice.



Pour cette septième journée de campagne, la coalition Les Serviteurs MPR qui s’est précédemment rendue à Ndoffane et Keur Baka dans la région de Kaolack, empruntera samedi, l’axe Tivaouane-Ndande-Louga-Kébémer avec des caravanes dans certaines localités et des visites de proximité dans d’autres.



La coalition AAR Sénégal qui était ce vendredi dans la région de Sédhiou, se dirige ce Samedi à Nioro, Kaffrine et Keur Ayib.



Précédemment à Podor, Saint-Louis et Matam, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar ira à Bakel, Kabou, Kidira, Goudiry, Bala, Kothiéré et Tambacounda. La coalition Bokk Gis-Gis Liguey après Kébémer et Louga, se rendra au Nord, à Matam, Ourossogui, Kanel et Bakel.



La coalition Bunt-Bi effectuera de même que Yewwi Askan Wi, une visite dans les régions de Thiès. Bunt-Bi se rendra ensuite à Fatick tandis que Yewwi restera dans la région, à Tivaouane exactement.



La coalition Natangué Askan Wi sera à Dakar pour des visites de proximité tandis que la grande coalition Wallu Sénégal sera dans la région de Mbour pour des caravanes et ensuite elle se rendra à Fatick pour terminer cette journée...