Législatives 2022 : Le plaidoyer de Bara Gaye, tête de liste de Wallu-Yewwi à Keur Massar.

Dans le 46e département du Sénégal, l’inter coalition Yewwi-Wallu a choisi le maire de Yeumbeul Sud comme tête de liste. Bara Gaye, pour sa première apparition depuis le début de la campagne électorale, a décidé d’exprimer aux citoyens sénégalais ses motivations à être député au niveau de la 14e législature.



Pour Bara Gaye, le département de Keur Massar manque de tout : l'absence d'infrastructures et la décharge de Mbeubeuss, sont les deux principales raisons qui soutendent sa décision. Selon lui, il faut des députés de qualité et en mesure de porter les aspirations de Keur Massar, notamment dans le cadre du Promoged avec ses 300 milliards de financement pour cette décharge qui pollue l’environnement.



Le problème du littoral, des Niayes, du chômage accru des jeunes, etc... sont aussi des problématiques qui seront au centre de son action..