"Le sort qui a été réservé à M. Ousmane Sonko renforce le sentiment d’une justice à deux vitesses..." (Juge Hamidou Dème)

Ousmane Sonko, Président du parti Pastef-Les Patriotes et candidat à l’élection présidentielle de 2024, est placé sous mandat de dépôt, et son parti dissous, ce lundi 31 juillet 2023. Le Président du parti ETIC, Hamidou Déme évoque le sentiment d’une justice à deux vitesses. Le juge veut une réforme radicale de la justice. « L’équité et la pédagogie doivent être au cœur de l’action judiciaire. Le sort qui a été réservé à M. Ousmane Sonko renforce le sentiment d’une justice à deux vitesses« , lit-on sur sa page facebook. Le juge Hamidou Déme ne mâche pas ses mots. « Pour preuve, plusieurs affaires graves épinglant des responsables de l’actuel régime dont celle relative aux rapports de la Cour des Comptes, sont restées sans suite« . Selon lui, le plus grand défi qui interpelle les futurs gouvernants de notre pays, demeure plus que jamais, une réforme radicale de la justice.