« Le seul défaut de ABC c'est de n'avoir pas plié les genoux devant l'homme qui attendait qu'il s'abaisse devant lui pour ramasser les os » (TAS)

C'est une série d'hommages qui a été rendue à feu Me Alioune Badara Cissé ce dimanche au Grand Théâtre. Une belle cérémonie en hommage à un homme sincère dans la démarche, rigoureux dans les actes et qui est l'incarnation de l'éthique dans l'espace politique. C'est un témoignage unanime qui lui a été fait par sa famille, ses proches et ses collaborateurs qu'ils soient au niveau du barreau ou de la scène politique. Et justement pour parler de politique, des figures très connues comme Aminata Touré, Me Ousmane Ngom, Doudou Wade, l'actuel ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall, Mame Mbaye Niang et d'autres acteurs du même cercle et de sensibilité différentes ont pris part à cette cérémonie.

Mais l'hommage de Thierno Alassane Sall a marqué les esprits car, pour parler d'éthique dans le milieu politique, il sera à l'aise pour le faire pour feu Me Alioune Badara Cissé. " La vie de Me Alioune Badara Cissé n'a jamais été un long fleuve tranquille parce que des épreuves, il en a connu. D'ailleurs, ce sont des épreuves intimes qui l'ont touché dans ce qu'il y'a de plus familial comme le cas de la disparition de son fils. Mais jamais, à aucun moment, cela ne l'a affecté. Il était en effet touché, mais n'a jamais coulé", dira Thierno Alassane Sall devant le public.

En outre, le président de la République des Valeurs considère que Me Alioune Badara Cissé a été un des grands combattants qui a permis à l'Apr d'arriver au pouvoir. Mais malheureusement, il a été victime d'avarie et l'a vécu dans la solitude. Toutefois, signifie Thierno Alassane Sall, ce qui a fait la grandeur de l'homme dans son parcours politique, "c'est qu'il n'a jamais plié les genoux pour s'abaisser devant celui qui attendait à ce qu'il s'abaisse devant lui pour ramasser ses os". Ainsi, Thierno Alassane Sall reste convaincu que la dimension d'éthique de l'homme que le Sénégal a perdu, est tout simplement remarquable...