Le refus de Lat Diop de quitter la Lonase, le coup de fil à son marabout

Viré de la Lonase, Lat Diop ne voulait pas partir. Il a même mis sa contribution son marabout Mbacké Mbacké pour conserver son juteux fromage. Mais en vain Lat Diop n’est plus DG de la Lonase. Mais si cela ne tenait qu’à lui-même, il ne quitterai jamais son onctueux fromage de la direction générale de la Lonase qui représente un chiffre d’affaires de 266 milliards FCFA en 2022 et une projection de 400 milliards FCFA dans un avenir proche. Selon Le Témoin qui donne la nouvelle, Lat Diop a tout fait pour s’accrocher à son poste. Ce, malgré ses coups de fil multiples à son marabout pour plaider à sa faveur. Il n’a pu rien faire face à la détermination du président Macky Sall de le faire partir de la Lonase, indique ce journal. La même source d’indiquer que Lat Diop est donc sacrifié pour faire place à Doura Baldé afin de barrer la route à Mame Boye Diao. D’après Dakaractu, Lat Diop effectuera son entrée dans le prochain gouvernement. Dès qu’il a été information de son limogeage à la Lonase, il n’a pas caché son dépit et a tout fait pour rester à son poste. Lat Diop est un administrateur civil qui a longtemps servi au ministère des finances avant d’hériter de la direction de la Lonase