Le président du Ghana limoge la présidente de la Cour suprême pour faute

Le président ghanéen John Dramani Mahama a démis de ses fonctions la présidente de la Cour suprême Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkonoo, qu'une commission d'enquête a jugé coupable d'abus de fonction, a annoncé lundi la présidence.



Cette décision fait suite au rapport d'une commission de cinq membres, créée pour enquêter sur des plaintes déposées par des citoyens, alléguant de falsification de dossiers judiciaires et de détournement de fonds publics.



Mme Torkornoo avait été suspendue de ses fonctions en avril en attendant les conclusions de cette commission.



"Après avoir examiné la plainte et les preuves, la commission a conclu que les faits d'inconduite (...) étaient établis et a recommandé sa destitution", indique le porte-parole présidentiel Felix Kwakye Ofosu, dans un communiqué.



"Le président John Dramani Mahama (...) a démis la présidente de la Cour suprême de ses fonctions avec effet immédiat", poursuit-il.



M. Mahama, qui a pris ses fonctions en janvier, a promis une vaste campagne de répression de la corruption dans le pays.



Mme Torkornoo, 61 ans, avait été nommée présidente de la Cour suprême du Ghana en juin 2023, devenant la troisième femme à occuper ce poste.



C'est la première fois qu'un président de la Cour suprême en exercice fait l'objet d'une enquête officielle dans le cadre d'une procédure constitutionnelle et d'un limogeage.



Il n'est pas encore clair si une procédure judiciaire sera intentée contre elle.

