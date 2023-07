Le préfet de Dakar interdit la manif de F24 de ce vendredi

Le préfet de Dakar vient de s'opposer à la tenue du rassemblement pacifique initié par le F24. Mor Talla Tine a interdit cette manifestation qui était prévue demain vendredi à la place de la Nation. Seneweb vous livre le document officiel. "Article premier: Est interdit le rassemblement projeté le vendredi 21 juillet 2023, de 15 h à 19 h, à la Place de la Nation, par Messieurs Ousmane WADE, Souleymane GUEYE et Aliou Gérard KOITA, au nom d'une structure dénommée « Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) », pour les motifs ci-après : - risques de troubles à l'ordre public; - entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Article 2: Le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera" lit-on dans l'arrêté préfectoral.