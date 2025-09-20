Le mouvement citoyen Rappel à l’Ordre a tenu une nouvelle marche à Dakar, ce vendredi

Après une première marche contre la loi d’amnistie et en faveur de la criminalisation de l’homosexualité, le mouvement citoyen Rappel à l’Ordre a tenu, ce vendredi, une nouvelle marche à Dakar. Cette manifestation pacifique visait à dénoncer, selon ses organisateurs, les « dérives » du nouveau régime en place. Les membres du mouvement affirment vouloir maintenir la pression citoyenne pour, disent-ils, « rappeler aux autorités leurs engagements » et « défendre les valeurs fondamentales de la République ».





