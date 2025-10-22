Setal.net

Le ministère de la Santé alerte : 277 cas confirmés, 22 décès liés à la fièvre de la vallée du Rift et de Mpox


Le ministère de la Santé alerte : 277 cas confirmés, 22 décès liés à la fièvre de la vallée du Rift et de Mpox

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié une mise à jour sur la situation épidémiologique liée à deux maladies actuellement sous surveillance au Sénégal : la fièvre de la vallée du Rift (FVR) et la Mpox. Le communiqué fait état de l’évolution des cas enregistrés, des zones touchées ainsi que des recommandations pour la population.

Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 277 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift, dont 22 décès et deux guérisons. La région de Saint-Louis reste l’épicentre de l’épidémie avec 240 cas répartis notamment dans la district de Richard-Toll 126 cas, de Saint-Louis 71 cas, à de Podor 16 cas, de Pété 7 cas et dans la district de Dagana 20 cas.

D’autres régions sont également touchées, à savoir Matam avec 13 cas (Thilogne 8, Kanel 2, Matam 2, Ranérou 1). Louga 12 cas, Fatick 8 cas (Diofior 6, Fatick 2), Linguère 5 cas, Keur Momar Sarr 2 cas, Sakal 2 cas, Dahra 2 cas, Kaolack 2 cas (Kaolack 1, Nioro 1)

Dakar 2 cas (Keur Massar 1, Sangalkam 1).

Les autorités sanitaires poursuivent la surveillance épidémiologique et la riposte rapide dans les zones affectées.

Mpox : 7 cas confirmés, aucun décès

Concernant la maladie de Mpox, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été recensés depuis l’apparition du premier cas le 22 aout 2025. Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar.

À ce jour, 8 patients sont guéris, aucun décès n’a été enregistré et 30 personnes contacts font actuellement l’objet d’un suivi sanitaire.

Appel à la vigilance et au respect des mesures de prévention

Le ministère de la Santé appelle l’ensemble de la population à faire preuve de vigilance et à respecter rigoureusement les mesures de prévention, notamment l’hygiène personnelle, la surveillance des symptômes et la collaboration avec les équipes sanitaires et les relais communautaires.

La mobilisation de tous est essentielle pour freiner la propagation de ces deux maladies et protéger les communautés les plus vulnérables.



Mercredi 22 Octobre 2025 - 15:52



Setal People - 22/10/2025 - 0 Commentaire

Ballon d’Or africain 2025 : Serhou Guirassy parmi les nominés

Ballon d’Or africain 2025 : Serhou Guirassy parmi les nominés
Le football guinéen est une nouvelle fois à l’honneur ! L’attaquant du Syli national, Serhou Guirassy, a été nommé parmi les finalistes pour le Ballon d’Or africain 2025, récompensant le meilleur...

Almadies : une fille à papa au cœur d’un scandale

22/10/2025 - 0 Commentaire
Almadies : une fille à papa au cœur d’un scandale
Un vaste réseau de proxénétisme et de trafic de drogue a été démantelé au quartier huppé des Almadies par les forces de sécurité sénégalaises. À la tête de ce réseau se trouverait A. Diallo, une...

Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante

16/10/2025 - 0 Commentaire
Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante
Elle a su inscrire son nom dans les annales de la musique sénégalaise, et son talent n'est plus à démontrer. Mia Guissé a emprunté une trajectoire musicale fulgurante qui la propulse constamment sur...

"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser

14/10/2025 - 0 Commentaire
"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser
A Bamako (Mali) pour le Bam'Art, Mia Guissé a assuré une belle prestation, mais avec une tenue loin de faire l'unanimité. La chanteuse sénégalaise a en effet porté une robe moulante jaune et rouge,...

« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle

17/07/2025 - 0 Commentaire
« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle
Premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama a dirigé le pays de l’Oncle Sam de 2009 à 2017, avec comme première dame Michelle Obama, sa femme. Depuis son départ du pouvoir, l'ancien prix...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 22/10/2025 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)
La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes. Ces opérations suspectes auraient, selon les...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos