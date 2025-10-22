Le ministère de la Santé alerte : 277 cas confirmés, 22 décès liés à la fièvre de la vallée du Rift et de Mpox

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié une mise à jour sur la situation épidémiologique liée à deux maladies actuellement sous surveillance au Sénégal : la fièvre de la vallée du Rift (FVR) et la Mpox. Le communiqué fait état de l’évolution des cas enregistrés, des zones touchées ainsi que des recommandations pour la population.



Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 277 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift, dont 22 décès et deux guérisons. La région de Saint-Louis reste l’épicentre de l’épidémie avec 240 cas répartis notamment dans la district de Richard-Toll 126 cas, de Saint-Louis 71 cas, à de Podor 16 cas, de Pété 7 cas et dans la district de Dagana 20 cas.



D’autres régions sont également touchées, à savoir Matam avec 13 cas (Thilogne 8, Kanel 2, Matam 2, Ranérou 1). Louga 12 cas, Fatick 8 cas (Diofior 6, Fatick 2), Linguère 5 cas, Keur Momar Sarr 2 cas, Sakal 2 cas, Dahra 2 cas, Kaolack 2 cas (Kaolack 1, Nioro 1)



Dakar 2 cas (Keur Massar 1, Sangalkam 1).



Les autorités sanitaires poursuivent la surveillance épidémiologique et la riposte rapide dans les zones affectées.



Mpox : 7 cas confirmés, aucun décès



Concernant la maladie de Mpox, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été recensés depuis l’apparition du premier cas le 22 aout 2025. Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar.



À ce jour, 8 patients sont guéris, aucun décès n’a été enregistré et 30 personnes contacts font actuellement l’objet d’un suivi sanitaire.



Appel à la vigilance et au respect des mesures de prévention



Le ministère de la Santé appelle l’ensemble de la population à faire preuve de vigilance et à respecter rigoureusement les mesures de prévention, notamment l’hygiène personnelle, la surveillance des symptômes et la collaboration avec les équipes sanitaires et les relais communautaires.



La mobilisation de tous est essentielle pour freiner la propagation de ces deux maladies et protéger les communautés les plus vulnérables.

