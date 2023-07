Le message de Guy Marius Sagna à Ousmane Sonko : « Nous ne devons pas faire ça »

Le parlementaire, après avoir noté le fait que Macky Sall ait reproché à Emmanuel Macron l’envoi d’un émissaire secret à Ousmane Sonko, avertit ses pairs. Pour lui, c’est une nouvelle preuve de la posture ingrate de l’occident. Il dénonce un impérialisme sans foi ni loi. Une alerte donc pour Ousmane Sonko qui aurait reçu ledit émissaire. In extenso, le post de Guy Marius Sagna : « Imperiyalism du mbokk » (l’impérialisme n’est ni un parent ni un ami). Macky Sall et ses ministres qui pleurent dans des communiqués et des interviews contre la France viennent de le découvrir à leur dépens. À nous aussi patriotes, révolutionnaires panafricains de ne jamais oublier – peu importe ce que l’impérialisme et ses instruments font momentanément – que « imperiyalism du mbokk ». Sonko DANGAY BOKK ! Justice pour les victimes tuées, disparues, torturées et blessées du régime de Macky ! Libérez les détenus politiques !