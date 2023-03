Le lieu choisi pour le « Giga meeting » de Yewwi est connu

La coalition YAWWI Askanwi s’apprête à tenir un « Giga meeting » à Dakar ce 14 mars 2023 à 16h. Après avoir déposé deux demandes d’autorisation de meeting à deux endroits différents, le terrain Khar Yalla et le terrain Acapes, le lieu finalement retenu pour cette rencontre sera le terrain Acapes, aux Parcelles Assainies. Déthié Fall, l’un des intervenants lors de la rencontre avec la presse, avait exprimé son inquiétude quant à une éventuelle interdiction du « Giga meeting » de la coalition YAWWI Askanwi. Selon lui, le pouvoir pourrait recourir à des manigances pour trouver un prétexte pour interdire la rencontre. Il a évoqué la possibilité d’organiser des faux travaux dans des lieux pour justifier l’interdiction de la demande d’autorisation de ce meeting Marches pacifiques organisées par le Parti Pastef Ousmane Sonko, leader du Parti Pastèque, a donné l’ordre à ses militants et sympathisants d’organiser des marches pacifiques dans toutes les localités du pays le 15 mars 2023, à la veille de son procès en appel. Le leader est accusé de diffamation par le ministre Mame Mbaye Niang dans l’affaire des PRODAC. « Je demande à tous mes militants et sympathisants de participer à ces marches pacifiques, autorisées ou non. » Avait déclaré Ousmane Sonko lors d’une rencontre avec la presse la semaine dernière avec les leaders de Yewwi.