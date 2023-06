Le gouvernement initie, sous un nouveau format, les "rencontres gouvernement-presse"

La Primature accueillera la première édition de cette initiative exceptionnelle le mardi 20 juin 2023, à partir de 10 heures. Cet événement sera marqué par la présence du Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, ainsi que de son collègue, le Ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobéne Ka, représentant le Premier Ministre et Ministre de l'Élevage. L'objectif de cette rencontre est de faire le point sur l'approvisionnement du marché en moutons et autres denrées et produits de consommation courante, en marge des préparatifs de la Tabaski. Les Ministres partageront les dernières informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer un approvisionnement adéquat et répondre aux besoins de la population. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, le gouvernement prévoit également d'organiser des rencontres hebdomadaires chaque jeudi, à la suite du Conseil des ministres. Ces rendez-vous réguliers permettront au gouvernement de faire face à la presse et de fournir des informations sur les décisions prises lors du Conseil des ministres, ainsi que de commenter l'actualité nationale