Le domicile de l’ex-épouse de Madiambal Diagne, visé par un cambriolage spectaculaire

Le domicile de l'ex-épouse de Madiambal Diagne, mère de ses deux enfants actuellement arrêtés dans le cadre de l’enquête du Parquet financier, a été la cible d’un cambriolage spectaculaire, ce week-end.



Selon "L’Observateur", repris par "Senenews", les portes principales de la maison, gardées en permanence, sont demeurées intactes, tandis que les chambres situées à l’étage ont été forcées. Seule une partie des bijoux en or a été emportée, le reste ayant été abandonné sur place. L’intrusion, survenue alors que la famille se trouvait absente, a plongé les habitants de la Cité Djily Mbaye dans l’inquiétude et laisse planer de nombreuses questions sur les motivations des auteurs.