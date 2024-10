Le comportement de Luis Enrique sidère l’Espagne, l’exploit historique du LOSC met le feu à la presse

Luis Enrique est sous le feu des critiques, la soirée historique de Lille enflamme la presse, la presse madrilène sous le choc, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Luis Enrique en pleine tempête La défaite face à Arsenal et sa sortie polémique en zone mixte soulèvent de nombreuses interrogations dans la presse. Le Parisien se demande si le PSG progresse vraiment sous les ordres du tacticien espagnol. Ses nombreux choix sont remis en question, notamment le fait d’évoluer sans véritable numéro 9. Son jeu de possession alors que le club parisien possède des joueurs plus adaptés pour un jeu en transition rapide questionne. A ça, il faut aussi rajouter sa communication cassante et agaçante vis-à-vis de la presse. En Espagne, le journal Sport estime que son image en a pris un coup après l’épisode avec la journaliste de Canal+ qui s’est par ailleurs excusée auprès du PSG pour le bad buzz, alors que Lucho lui n’a pas présenté ses excuses à cette dernière. Pour Mundo Deportivo, Luis Enrique est en pleine tempête. Il ne faut évidemment pas tout remettre en cause avec une défaite, mais "Lucho" semble traverser la première zone d’ombres depuis son arrivée. D’autant que les stats ne jouent pas en sa faveur. Avec 6 défaites en 14 matchs dirigés en LDC, soit 43% de revers, l’ancien sélectionneur de la Roja est l’entraîneur parisien qui présente le ratio de revers le plus élevé depuis l’arrivée au club des Qataris. Exploit XXL du LOSC Le football français a vécu une soirée tout simplement historique ! Lille, royal, s’offre le Real, placarde avec joie Nord Eclair après l’exploit retentissant des Dogues. Dans une ambiance magnifique, les Lillois ont battu les Galactiques du Real sur le score de 1-0 grâce à un penalty de Jonathan David. L’Equipe s’amuse d’ailleurs ce matin sur sa Une, hier on a plutôt vu les Galacht’is. Emmenés par un Lucas Chevalier des grands soirs, les Dogues ont réalisé un véritable exploit en terrassant le champion d’Europe en titre, probablement le plus grand de leur histoire comme l’a confié le gardien français, héroïque tout au long de la rencontre. Le Parisien souligne dans ses pages intérieures l’immense exploit des Lillois qui contraste forcément avec la désillusion du PSG la veille face à Arsenal. Le LOSC a regardé dans les yeux les champions d’Europe en titre. Une performance à mettre au crédit des joueurs mais aussi du coach, Bruno Genesio. L’entraînement français est rentré dans l’histoire en devenant le troisième entraîneur, après Diego Simeone et Jürgen Klopp, à avoir battu Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti en compétition européenne. Panique à Madrid La presse espagnole n’est pas tendre puisque le réveil a été ô combien compliqué avec un 0 pointé pour les trois représentants espagnols qui jouaient hier soir. Madrid a coulé avec la chute du Real, mais aussi l’humiliation de l’Atlético de Madrid 4-0 face à Benfica. Pour le journal AS, le derby du week-end dernier coûte cher. Pour se concentrer sur le Real Madrid, les hommes d’Ancelotti sont vivement critiqués. Si Lille a mis fin à une série de 36 matchs sans défaites pour les Merengues, c’est plus le niveau affiché par les hommes d’Ancelotti qui inquiète. Pour Sport, le Real Madrid paie sa paresse. Mundo Deportivo évoque un Real Madrid désastreux alors que le journal AS souligne que plus rien n’est comme avant. «Vinicius n’est plus Vinicius et Bellingham n’est plus Bellingham». L’entrée de Mbappé au cours de la 2ème mi-temps n’a rien changé. Revenu plus rapidement que prévu de sa blessure, le Français semblait à court de rythme. Le Real Madrid est-il en train de payer son mercato Galactique ? La question mérite d’être posée. Plus globalement comme expliqué, c’est le football espagnol qui est à la peine ce jeudi matin. Nuit noire, se lamente le journal Marca pour évoquer les contre-performances des deux clubs madrilènes.