Le cerveau de la mafia de l’ecstasy entre Paris et Dakar arrêté à Yoff

Le Modou-Modou D. Lô qui procédait au trafic de drogue (Ecstasy) sur l’axe Paris-Dakar, a été arrêté à Yoff. Un réseau de trafic international de synthèse, Ecstasy entre Paris et Dakar a été démantelé par l’Ocrtis. Le présumé cerveau Dame Lô, résident en France, est tombé avec un stock de 645 pilules saisies. Il a été piégé à la plage Bceao de Yoff. D’après L’OBS, c’est le samedi 19 août dernier a été arrêté. Ce jour, ce natif de Louga en 1984 est piégée et arrêté par la police à la plage de la Bceao à Yoff. Son interpellation découle d’une information anonyme faisant d’un intense trafic de drogue dirigé par un émigré. Le suspect, très fréquent au Sénégal, a fini de tisser un portefeuille clients consistant pérennisé par un réseau restreint d’intermédiaires qui entretiennent discrètement ses clients nantis et exigeants. Dame Lô se faisait passer pour un commerçant-affairiste , faisait passer ses stocks prohibés à l’AIBD. Pour le ferrer, les limiers ont infiltrer le réseau et une commande a été faite portant sur un total 120 pilules. Les termes de la commande lui étant remontés, Dame Lô qui se frottait déjà les mains, fixe un rendez-vous à Yoff, devant la plage de Bceao. Dame Lô débarque au lieu de rendez-vous le 19 aout, aux environs de 21h 30. En lieu et place d’une mallette d’argent, Dame Lô hérite d’une paire de menottes. Le stock de 120 pilules d’ecstasy a été saisi par les limiers qui découvrent en même temps dans sa voiture 525 autres pilules d’Ecstasy dans un coffre, soit un total de 645 pilules, ainsi qu’une enveloppe contenant la somme de 200 000 FCFA.