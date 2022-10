Le Sénégal élabore un registre du cancer

Le Sénégal subit de plein fouet les supplices des cancers. La maladie fait beaucoup de victimes. Malgré tout, notre pays ne dispose pas encore de registre du cancer. Un registre des cancers est un outil d'étude épidémiologique ou éco épidémiologique rassemblant des données sur l'occurrence spatiale et temporelle d'un type spécifique de cancer ou de l'ensemble des cancers détectés par les médecins. C'est un type de registre de population en général informatisé . Interpellé sur la question en marge de la conférence de presse de lancement des activités de l’alliance nationale sénégalaise contre les maladies non transmissibles (ANSMNT), le docteur Malick Hann note que le registre du cancer est un élément très important par rapport aux planifications contre le cancer. Le Directeur de la division de la lutte contre les maladies non-transmissibles, rassure qu’avant la fin du mois, le Sénégal sera doté d’un registre. “Le ministère, qui a commencé à travailler sur la question, va veiller à la mise en place d’un registre du Cancer bientôt”, a-t-il annoncé. A l’en croire les acteurs du ministère ont entamé une formation pendant laquelle les outils sont en train d’être testés. La fonctionnalité dudit registre sera bientôt lancée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Le registre du cancer, basé sur la population, sert à recueillir des données sur chaque personne atteinte d'un cancer dans une population définie, en général au sein d’une région géographique bien délimitée. La coopération de la profession médicale et des services de santé est à cet égard indispensable. Ce registre indique les taux d’incidence du cancer et permet de mettre l'accent sur l'épidémiologie et la santé publique. Un registre des cancers doit davantage insister sur la qualité des données recueillies que sur leur quantité A noter que sans le registre, les seules informations sur la survenue du cancer provenaient des dossiers médicaux et des rapports d’autopsie, et à l’échelle de la population, des données relatives aux causes de décès.