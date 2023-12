Le Real Madrid met la pression à Kylian Mbappé, la décision historique de la Premier League enflamme l’Angleterre

Le Real Madrid met la pression à Kylian Mbappé, l’Angleterre se réjouit de la décision historique de la Premier League et Xavi voit son crédit entamé au FC Barcelone, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Madrid ne se laissera pas dicter sa loi pour Mbappé À Madrid, le journal AS nous offre, comme souvent, une Une sur Kylian Mbappé ! Et le journal madrilène placarde que l’arrivée de l’international français ne se fera «pas à n’importe quel prix» ! «Madrid restera ferme sur les conditions de la signature de Mbappé après ce qui s’est passé en 2022. L’explosion de Vinicius, Rodrygo et Bellingham ne précipite plus les choses.» Le Real ne veut pas faire n’importe quoi et attend surtout de voir comment va évoluer la situation, notamment avec le PSG et une probable négociation pour un nouveau contrat. «Madrid aborde la signature de Kylian en position de force. Après 2022, date à laquelle le joueur a renouvelé de manière inattendue son contrat avec le PSG, le club veut gérer le timing.» Surtout que le quotidien rapporte que la direction des Merengues «garde un œil sur l’option Haaland. La clause permettant au Norvégien de quitter City pour un montant fixe est activée cet été», insiste encore AS dans ses pages intérieures. Il faudra tout de même débourser 200 M€ pour le cyborg à l’été 2024, alors que le Français arrivera gratuitement, sans compter la prime à la signature évidemment… Bref, le Real Madrid se laisse toutes les possibilités pour renforcer son attaque l’été prochain. «First lady» En Angleterre, ce qui fait l’actualité, c’est une bonne nouvelle et une décision forte prise par la Premier League ! Pour le compte de la 18e journée de la Premier League, Fulham recevra Burnley à Craven Cottage le 23 décembre prochain (16h). Une rencontre "anodine" sur le papier, mais ce sera une première dans l’histoire du football anglais. En effet, le match sera arbitré par Rebecca Welch (40 ans), qui deviendra donc la première femme à arbitrer une échéance de l’élite anglaise. Et c’est tout le royaume de sa Majesté qui se régale de cette initiative. Le Daily Mirror s’amuse et placarde un «first lady», «première dame» en Français. «L’arbitre Rebecca va devenir la première femme à diriger un match de Premier League», se félicite le tabloïd. Même chose en Une de The Guardian pour qui «Welch entre dans l’histoire. Une quarantenaire deviendra la première femme arbitre de Premier League le week-end prochain.» Enfin, le Daily Express estime que le football fait «deux pas en avant» avec cette décision… Xavi esseulé au Barça En Espagne, le FC Barcelone connaît quelques secousses actuellement. Cette semaine, le club catalan s’est incliné en Ligue des Champions face à Anvers, alors il faut vite redresser la barre ! Ce matin, Mundo Deportivo placarde que ce week-end, les Blaugranas vont jouer «une finale à Mestalla», le stade de Valence ! «Dans un contexte de tension après deux défaites, le Barça jouera demain pour le championnat et sa crédibilité à Valence.» L’homme qui concentre les critiques ces derniers jours, c’est Xavi, le coach catalan. Pour AS, «Xavi est laissé seul. Le Barça revient d’Anvers avec des doutes de la direction sportive sur l’entraîneur. Une défaite demain à Mestalla aggraverait la crise», estime le quotidien madrilène. Mais le président du club, Joan Laporta a appelé à l’union sacrée. Le journal Sport reprend les déclarations du dirigeant ce matin : «"Nous n’abandonnerons pas." Laporta s’est adressé aux sportifs professionnels du club dans son discours de Noël, les appelant à l’unité et à l’effort pour gagner des titres. Malgré les inquiétudes suscitées par les mauvais résultats et la contre-performance de cadres, le conseil d’administration maintient sa totale confiance en Xavi». Pour le moment, mais l’ancien milieu de terrain n’a pas un crédit illimité…