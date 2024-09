Le Real Madrid fonce sur une sensation du PSG, le Bayern prépare une offre record pour Musiala

Le Real Madrid a des vues sur Fabian Ruiz, le Bayern travaille sur la prolongation de son crack Musiala, Sadio Mané se dirige vers la Turquie, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Carlo Ancelotti pourrait retrouver Fabian Ruiz Orphelin de Toni Kroos parti à la retraite, le Real Madrid cherche toujours le successeur de l’Allemand. L’hécatombe au milieu de terrain pousserait le club à anticiper un renfort dans ce secteur très prochainement. Et selon Sport, Fabián Ruiz du PSG est très apprécié. Le Real Madrid s’est intéressé à lui à l’été 2018, à l’époque où il évoluait à Naples. Et son entraîneur n’était autre qu’un certain Carlo Ancelotti. Resplendissant avec l’Espagne, le milieu de terrain était annoncé parmi les potentiels partant cet été au PSG. Reste à savoir si le club parisien acceptera de laisser filer un joueur chez un club ennemi… Le Bayern prêt à tout pour Musiala En Allemagne, il est question de l’avenir de la pépite Jamal Musiala qui n’a plus que deux ans de contrat. Pour éviter une situation à la Kimmich ou Davies, le Bayern Munich souhaite prolonger sa star comme le relaye Bild ce mercredi matin. «Nous voulons tout essayer pour lier Jamal le plus longtemps possible», a déclaré le directeur sportif. Le média s’interroge et interprète le tout son possible en : le Bayern Munich est-il prêt à offrir un contrat record au crack allemand ? Pour rappel, le joueur de 21 ans touche 9 M€ par an, loin d’un Harry Kane et ses 25 M€ annuels. Si le Bayern Munich espère voir Musiala réaliser une carrière à la Thomas Muller, le géant bavarois va devoir se donner le moyen de ses ambitions ! Retour en Europe pour Mané ? Le mercato est toujours ouvert en Turquie et ne fermera ses portes que le 13 septembre prochain. Ce délai supplémentaire a notamment permis à Galatasaray de boucler le prêt surprise de Victor Osimhen. Et bien comme le placarde Fotomaç, pour contre-attaquer, Besiktas espère bien s’offrir Sadio Mané dans le money-time ! La course-contre-la-montre a déjà débuté et les négociations sont aussi en cours. Les détails sont actuellement discutés avec Al Nassr qui chercherait à se séparer d’un élément qui n’a pas donné pleine satisfaction malgré 13 buts et 8 passes décisives en 32 rencontres lors de sa première saison. Pas intéressé par un départ dans un premier temps, le Sénégalas aurait changé d’avis et l’opportunité de retourner en Europe du côté de Besiktas pourrait le séduire.