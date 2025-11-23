“Le Premier ministre Ousmane SONKO n’a pas déménagé à la cité Keur Gorgui, il est bel et bien logé au Petit Palais” ( Confidentiel Afrique)

Confidentiel Afrique persiste et signe. Le premier ministre Ousmane Sonko n’a jamais déménagé avec ses bagages du petit palais vers son domicile familial de la Cité Keur Gorgui où il a toujours vécu avant son arrivée à la tête de la Primature.



Selon des sources bien informées contactées par ConfidentielAfrique, Monsieur Ousmane SONKO a rejoint le président Bassirou Diomaye Faye chez sa deuxième épouse pour une séance de travail.



En effet, après cette petite visite le premier ministre avait été raccompagné par le Président himself jusqu’à chez lui au petit palais dans une ambiance conviviale et décontractée, glisse une source autorisée à Confidentiel Afrique.



Le premier ministre est en déplacement à Abu Dhabi dans le cadre d’un voyage, initié par par le président de la Rpublique, Bassirou Diomaye Faye. Cette affaire de déménagement depuis 48 heures du Premier ministre du Petit Palais vers sa maison à la Cité Keur Gorgui est un véritable pétard mouillé.