“Le Premier ministre Ousmane SONKO n’a pas déménagé à la cité Keur Gorgui, il est bel et bien logé au Petit Palais” ( Confidentiel Afrique)

Le journaliste et homme politique Madiambal Diagne a publié en début de soirée ce jour des informations infondées sur le « déménagement des affaires » du Premier ministre Ousmane SONKO du Petit Palais vers sa maison sise à la Cité Keur Gorgui. Confidentiel Afrique persiste et signe: Ousmane SONKO est bel et bien dans son Petit Palais. Hier, il a reçu des invités de marque jusque tard dans la soirée au Petit Palais et eu une séance de travail ce samedi matin avec le Président Bassirou Diomaye Faye avant de s’envoler pour Abu Dhabi pour une visite initiée par le président sénégalais sur invitation de l’Émir


Confidentiel Afrique persiste et signe. Le premier ministre Ousmane Sonko n’a jamais déménagé avec ses bagages du petit palais vers son domicile familial de la Cité Keur Gorgui où il a toujours vécu avant son arrivée à la tête de la Primature.

Selon des sources bien informées contactées par ConfidentielAfrique, Monsieur Ousmane SONKO a rejoint le président Bassirou Diomaye Faye chez sa deuxième épouse pour une séance de travail.

En effet, après cette petite visite le premier ministre avait été raccompagné par le Président himself jusqu’à chez lui au petit palais dans une ambiance conviviale et décontractée, glisse une source autorisée à Confidentiel Afrique.

Le premier ministre est en déplacement à Abu Dhabi dans le cadre d’un voyage, initié par par le président de la Rpublique, Bassirou Diomaye Faye. Cette affaire de déménagement depuis 48 heures du Premier ministre du Petit Palais vers sa maison à la Cité Keur Gorgui est un véritable pétard mouillé.


"Éclosion" : Mia Guissé, une perle rare de la musique sénégalaise

out s’est emballé pour elle en 2022, après sa rupture avec son ex-mari : son titre titanesque « IDDA », qui dépasse aujourd’hui les 13 millions de vues sur YouTube, en est une parfaite illustration...

«Tous des menteurs» : Kim Kardashian s'en prend aux voyants qui lui avaient assuré qu'elle réussirait à passer le barreau

C’est dans une vidéo publiée sur TikTok consacrée aux célébrations du 70e anniversaire de sa mère, Kris Jenner, que Kim Kardashian a traité de «menteurs» les voyants qui lui avaient prédit qu’elle...

USA : Paris, la fille de Michael Jackson raconte les ravages de la drogue sur son nez

La boisson, la cigarette et la drogue étaient ses addictions. Paris Jackson, la fille aînée de Michael Jackson a récemment témoigné des ravages de la cocaïne sur son corps, notamment son nez. ...

Guerre des mots entre l'ex-couple: No Face se lâche et annonce des preuves, Mia Guissé réplique puis supprime son message

C'est une affaire qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux lors des dernières heures. No Face et Mia Guissé, jadis mariés et collaborateurs avec le groupe Maabo, se sont confrontés sur les...

Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an

C’est la rente annuelle sur les bénéfices d’un empire évalué à deux milliards de dollars, géré par un cabinet spécialisé. Une manne qui devrait continuer de croître… Seize ans après sa mort, Michael...

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)

La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes. Ces opérations suspectes auraient, selon les...
