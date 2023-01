Le Pouvoir « traque » Mimi: l’IGE épingle l’ancienne présidente du CESE

La guerre est déclarée entre Aminata Touré et le régime de Macky Sall. Deux jours après avoir annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024, on lui sort un rapport de l’Inspection générale d’Etat. Nos confrères du journal de L’As et Le Quotidien, affichent à leur UNE que l’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) est épinglé par l’IGE sur plus de 2 milliards FCFA « orientés vers des destinations inconnues avec plus 157 millions pour son image « . A rappeler que c’était un rapport de l’IGE sur la caisse d’avance qui avait conduit à la condamnation de Khalifa Ababacar Sall, maire d’alors de la ville de Dakar. D’ailleurs celui-ci, a été écarté de la présidentielle de 2019, des locales et législatives de 2022.