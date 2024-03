Le PSG fonce sur un crack à 120M€, les salaires les plus délirants à l’étranger

Le PSG séduit par le futur crack du Portugal, l’Angleterre domine le classement des salaires à l’étranger, la fédération espagnole au cœur d’un nouveau scandale, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le PSG cible la nouvelle pépite du SL Benfica Comme le placarde O Jogo sur sa Une ce jeudi matin, un prospect fait vibrer tous les plus grands clubs européens. Il s’agit de João Neves du SL Benfica. Le milieu de 19 ans est le nouveau joyau du club portugais et fait de l’œil au Bayern Munich, à Liverpool et désormais au PSG comme le rapporte le quotidien portugais. Une piste validée par le conseiller sportif Luís Campos qui a déjà été convaincu par ses qualités. Sous contrat avec le club lisboète jusqu’en 2028, João Neves a une clause libératoire à hauteur de 120M€. Le club portugais souhaite la faire passer à 150€. A noter que le crack de 19 ans a le salaire le plus bas de l’effectif. Les plus gros salaires des 5 grands championnats européens Il n’y a qu’en France que le journal L’Equipe a fait son enquête sur les salaires. Dans ses pages intérieures, le quotidien français fait le point sur ceux à l’étranger. Pas de classement pour chaque club, ça serait beaucoup trop long, mais voici le top 1 dans les 5 grands championnats. On commence par la Liga avec David Alaba qui prend la tête du classement avec ses 1,88M€ par mois. Ce classement devrait être bouleversé la saison prochaine avec l’arrivée de Kylian Mbappé qui domine celui en France avec pas moins de 6M€ brut mensuel. Dans le Royaume de Sa Majesté, c’est De Bruyne le grand gagnant avec un peu plus de 2M€. Il est devancé par Harry Kane en Allemagne et ses 2,1M€. Enfin en Italie, Victor Osimhen a profité de sa dernière prolongation pour renégocier son contrat à la hausse. Il touche près d’1,5M€. Luis Rubiales poursuivi En Espagne, nouveau scandale pour la fédération espagnole. Et ça concerne Luis Rubiales, l’ancien président. Pour le journal Sport, cette fois-ci, Rubiales est «acculé». Alors que la sélection espagnole s’entraînait non loin, des perquisitions ont été menées dans les locaux de la fédération espagnole. C’était dans le cadre d’une enquête pour des irrégularités dans les contrats ayant permis l’organisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Ils ont été signés à l’époque par Luis Rubiales qui accumule décidément les casseroles. Pour le journal Marca c’est tout simplement «honteux». Pour AS, ce nouveau scandale marque la «fin de l’ère Rubiales» pour de bon. Enfin, le Mundo Deportivo rapporte que l’ex-président est la cible d’un mandat d’arrêt à son nom. Ce dernier est actuellement en République dominicaine et le pays n’a pas de traité d’extradition avec l’Espagne.