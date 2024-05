Le PSG et le Qatar sont la risée de l’Europe, le successeur de Kylian Mbappé a déjà été trouvé

La défaite parisienne fait les gros titres en France et partout sur le continent, le PSG a désigné le remplaçant de Kylian Mbappé pour la saison prochaine, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Un Paris «trop scolaire» Défait au Parc des Princes contre Dortmund (0-1), les Parisiens échouent aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Ils ne verront pas Wembley et peuvent nouer des regrets. L’Équipe titre que cette équipe parisienne mise en place par Luis Enrique était «sans flamme». Tout le contraire de la flamme olympique qui débarque aujourd’hui sur le territoire français. Très attendus, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé «n’ont pas pesé offensivement» pour le journal, ils ont tous les deux obtenu la note de 2. Voici ce que l’on peut lire sur Mbappé : «Son dernier match au PSG était un cauchemar. Il était infiniment fragile techniquement. Dominé dans le duel par Hummels, il n’a quasiment jamais atteint un face-à-face». C’est «tout simplement désespérant» pour Le Parisien. Le club a rarement donné le sentiment de pouvoir répondre à ses ambitions et la déception était à la hauteur des attentes. D’ailleurs, cette nouvelle déception a provoqué la colère des fans du PSG sur les réseaux sociaux comme jamais auparavant. Pour Le Figaro Sport, «le collectif parisien a sombré» contre Dortmund, et estime que Beraldo «a été fautif» d’une faute grave. Luis Enrique aurait une tactique «trop scolaire». Dortmund vise l’or Ce résultat fait aussi les gros titres un peu partout en Europe. «Dortmund a enterré le PSG» comme on peut le lire dans les colonnes de Sport ce matin. «Hummels a coulé à lui tout seul Paris et Mbappé n’a pas su revêtir le costume de héros comme promis». Marca de son côté salue surtout la belle victoire de Dortmund. «Le Borussia Dortmund a réalisé l’exploit dans une Ligue des champions mémorable. Champion du groupe de la mort, éliminant le PSV, l’Atlético et le PSG… et revenant à Wembley 11 ans plus tard pour disputer sa troisième finale de Ligue des champions, c’est exceptionnel», écrit l’éditorialiste du journal espagnol. En Angleterre, dans le Telegraph, on se demande si un jour le PSG va réussir à aller au bout de la compétition. «Les anciennes lacunes persistent, même avec une nouvelle direction au sein du club et une équipe plus jeune et plus sympathique sur le terrain», s’inquiète le tabloïd britannique. On n’oublie pas la presse allemande, qui assure être impressionnée de la réussite des Schwarzgelben contre les Parisiens. Comme l’annonce Bild, «rien ne semble arrêter le BvB», surtout Hummels, qui a guidé Dortmund jusqu’en finale. Un Géorgien pour remplacer Mbappé Dans le Corriere Dello Sport, on explique avoir déjà trouvé la solution pour le club de la capitale : recruter Khvicha Kvaratskhelia. Naples est en train de négocier le renouvellement de son contrat, mais le joueur pourrait être convaincu par le projet du PSG, qui veut faire de lui le successeur de Kylian Mbappé. Après Lavezzi, Cavani et Fabian Ruiz, le PSG veut continuer de faire ses emplettes du côté du Napoli. Pour le Géorgien, il faudra sûrement proposer une somme record dépassant certainement les 130 millions d’euros.