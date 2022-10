Le Général Mbaye Cissé, nouveau chef d’État-major particulier de Macky Sall

Le Général Mbaye Cissé, qui était jusque-là Directeur général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), est le nouveau chef d’État-major particulier du Président de la République. Il remplace le Général, Joseph Mamadou Diop, annonce un décret présidentiel. Le Général Mbaye Cissé est issu de la huitième promotion de l’Ecole nationale des officiers d’active de Thiès (1988-1990). Sa carrière est partagée entre les fonctions opérationnelles spécifiques à son arme, l’artillerie, et les fonctions interarmées en état-major. Après avoir gravi tous les échelons de commandement de son arme, et à l’issue de son temps de commandement de chef de corps, il est affecté, en 2009, à l’état-major général des armées en qualité de chef de la Division Etudes Générales (études prospectives), poste qu’il quittera en 2012 pour intégrer la mission onusienne au Congo, comme adjoint au chef de la cellule de la réforme du secteur de sécurité. De 2013 à 2015, il est nommé officier supérieur adjoint au commandant de la Zone militaire n°3 à Kaolack, avant de rejoindre l’état-major de l’Etat-major de l’armée de Terre comme Chef de la chaine des ressources humaines. De septembre 2016 à août 2019, il a commandé la Zone militaire n°2 à Saint-Louis avant d’occuper le poste de chef de cabinet du Chef d’état-major général des Armées jusqu’en juin 2020. Il est Directeur général du CHEDS depuis juillet 2020.