Le Forum civil récuse la loi d’amnistie sénégalaise et exige la vérité

Le Forum civil exprime son opposition ferme à la loi d’amnistie proposée par le Président de la République du Sénégal, dénonçant ses effets potentiellement néfastes sur la cohésion nationale. Dans un communiqué diffusé mercredi 13 mars, l’organisation soutient que la réconciliation nationale authentique doit être fondée sur les bases solides de la vérité et de la justice, et non sur des arrangements préfabriqués. En évoquant les sombres événements qui ont marqué le Sénégal de 2021 à 2024, le Forum civil met en lumière les violences extrêmes endurées par la population, les sévères répercussions économiques et les atteintes à l’image du pays sur la scène internationale. Des citoyens ont partagé des témoignages de tortures subies aux mains des forces de défense et de sécurité, pratiques considérées comme incompatibles avec l’état de droit et l’esprit des lois de la République. Pour le Forum civil, l’identification précise des responsabilités est un prérequis incontournable à toute réconciliation nationale. Il appelle à des enquêtes approfondies pour faire émerger la vérité sur les violences politiques récentes. Il exhorte également la nécessité d’un examen critique sur le recrutement et la formation des personnels de défense et de sécurité depuis 2020. L’association interpelle par ailleurs les médias et les citoyens à contribuer à la quête de vérité en compilant les preuves pertinentes. Elle avertit aussi les législateurs contre l’adoption de cette loi d’amnistie, la considérant comme une route pavée d’impunité et de dommages irréversibles pour le Sénégal.