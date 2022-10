Le Forum civil interpelle sur les 120 milliards que Barrick Gold doit à l'État

Dans la projection de l'Etat de recouvrer 51 milliards de recettes tirées de l'exploitation du gaz et du pétrole en 2023, le coordonnateur du Forum civil remet sur la table les 120 milliards de redressement fiscal que Barrick Gold doit à l'Etat. "Le Sénégal se projette de recouvrer 51 milliards de recettes tirés de l'exploitation du gaz et du pétrole en 2023, pendant ce temps nos autorités refusent toujours de nous dire s'ils ont récupéré ou pas les 120 milliards que Barrick Gold nous doit et comment", a tweeté Birahim Seck. Pour rappel, le fisc sénégalais avait épinglé l'entreprise canadienne, Barrick Gold Corporation qui doit au compte de l'Etat 120 milliards Cfa après un redressement fiscal.