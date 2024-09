Le Bayern Munich terrifie toute l’Europe, soirée cauchemar pour Mike Maignan

Le Bayern a lancé de la meilleure des manières sa campagne de C1, Mike Maignan encore blessé et nouvelle entrée décisive pour Endrick, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La machine bavaroise est lancée On a eu droit hier soir à un incroyable Bayern Munich, qui a infligé une tempête au Dinamo Zagreb (9-2) comme le relaye Bild sur sa une. Une soirée régalade pour les Bavarois qui ont battu plusieurs records. Kicker rapporte que le Bayern est la seule équipe de l’histoire de la C1 à avoir inscrit neuf buts dans un match. Doublé d’Olise, un but de Guerrero, Sané, Goretzka mais surtout un quadruplé de monsieur Harry Kane. Trois des quatre buts ont été inscrits sur penalty, une première dans l’histoire de la compétition. Au pays, le Daily Mirror félicite son capitaine pour cet exploit. Record de son côté qualifie le Bayern de rouleau compresseur. La Gazzetta n’en revient pas et parle aussi d’une soirée historique. AS explique de son côté que ce Bayern fait tout simplement peur. Avec cette humiliation, le club envoie un message à toute l’Europe, il faudra compter sur eux. Coup dur pour Mike Maignan L’AC Milan s’est fait surclasser 3-1 par Liverpool. Des débuts réussis pour les Anglais grâce à des têtes comme le placarde le Daily Express. D’abord menés, les Reds ont réagi avec deux buts de la tête de ses défenseurs, Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté. Soirée noire pour Milan, qui a perdu sur blessure Mike Maignan en plus de la défaite. Le portier a été touché près un choc avec Diogo Jota. Souvent blessé, il est sorti au bord des larmes en boitant et serait victime d’une grosse contusion à la cuisse droite. Les supporters ont abandonné les tribunes de San Siro avant le coup de sifflet final, et la Curva Sud a entonné des chants de protestations. Une soirée cauchemar avec un Milan en crise pour la Gazzetta et un Paulo Fonseca déjà sous pression, qui en cas de défaite dans le derby de Milan dimanche, pourrait déjà être sur la sellette. La soirée parfaite d’Endrick Le Real Madrid connaît une fin heureuse avec ce succès (3-1) malgré les difficultés rencontrées comme l’indique AS. Malmené et bousculé la majeure partie de la rencontre, le Real s’en est remis à des exploits de Thibaut Courtois. AS est impressionné par le portier belge auteur de six arrêts et élu sans contestations MVP du match. Autre satisfaction de la soirée, l’entrée en jeu une nouvelle fois décisive d’Endrick. Le Brésilien s’est offert un joli cadeau de mariage avec ce but selon AS. Son coach a salué son courage de tirer dans cette position. Rodrygo, l’a traité de fou en zone mixte et Courtois a dit qu’il l’aurait tué s’il avait manqué son occasion en trois contre un en fin de partie. Mbappé a salué sa maturité et sa vitesse d’adaptation à l’Europe et son équipe. Tous ses coéquipiers ainsi que la presse ibérique sont sous son charme.