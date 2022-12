Le Bayern Munich soutient Kingsley Coman, visé par des insultes racistes

Le Bayern Munich a apporté lundi son soutien à son attaquant français Kingsley Coman, visé par des insultes racistes après avoir raté son tir au but contre l'Argentine en finale du Mondial dimanche à Doha. "Le FC Bayern condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Kingsley Coman. La famille du FC Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport ou dans notre société", a écrit le club allemand sur son compte Twitter. L'attaquant du Bayern, deuxième tireur des Bleus, a vu sa frappe repoussée par le gardien argentin Emiliano Martinez alors que les deux équipes étaient à égalité 1 à 1 dans la séance fatidique, offrant la possibilité à l'Albiceleste de prendre l'avantage. Les Bleus, qui étaient revenus à 2-2 dans le temps règlementaire, puis 3-3 après la prolongation, se sont finalement inclinés 4-2 au tirs au but. Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni dont la frappe a fui le cadre et l'attaquant Randal Kolo Muani ont également été victimes d'insultes sur les réseaux sociaux dans la foulée de la défaite de l'équipe de France.